Żona Krzysztofa Krawczyka mówiła w przeszłości o relacji męża z synem. Jej słowa wprawiają w osłupienie

Krawczyk opowiedziała wtedy dziennikarce o początkach związku z Krawczykiem. Gdy została zapytana o fakt, że muzyk ma syna, kobieta odpowiedziała, że jej to nie przeszkadzało, ale tylko w konkretnej sytuacji. – W moim odczuciu to było tak, że jeżeli mężczyzna odchodzi od kobiety, to dziecko zostaje z matką. To mi nie przeszkadzało. Ja byłam wychowana bez ojca, praktycznie ten ojciec nie uczestniczył w naszym życiu, więc wiedziałam, że tu nie będzie żadnej przeszkody. On mieszkał z mamą, to, że się spotykali, to jest normalne, ale to, że będzie z nami mieszkał, to o tym nie myślałam – powiedziała.