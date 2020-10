Krzysztof Krawczyk nie narzeka: "Kto myślał o przyszłości, ten ma"

W opozycji do, na przykład, Maryli Rodowicz, która jeszcze nie tak dawno temu narzekała na "głodową" emeryturę stoi Krzysztof Krawczyk. O artyście w ostatnim czasie znowu zrobiło się dość głośno ze względu na zawieszenie kariery. Wokalista sprostował jednak wszelkie doniesienie: "Nie kończę kariery, tylko zawieszam koncerty z powodu koronawirusa. Występy są w obecnej sytuacji bardzo trudne do realizacji. Ostatni raz zaśpiewałem dla publiczności 9 marca tego roku" - mówił.

Krzysztof Krawczyk podkreśla, że zagra dla publiczności jeszcze nie jeden koncert. Póki to jednak nie nastąpi, artysta musi utrzymać się z emerytury wypłacanej mu przez ZUS. Ta nie jest wcale taka niska, ale Krawczyk zawdzięcza to swojej mamie i żonie.

Krzysztof Krawczyk o nowej płycie, polityce i... Maryli Rodowicz

"Odłożyłem na czarną godzinę dzięki mojej żonie Ewuni, która w odpowiednim momencie okiełznała we mnie utracjusza. No i dzięki mamie, która - gdy ja nie myślałem o przyszłości - pilnowała, bym regularnie płacił składki na ZUS. Moja emerytura nie jest wysoka, ale kto myślał o przyszłości, ten ma. Zarabiałem przyzwoicie nawet w PRL" - podkreślił w rozmowie z "Twoim Imperium". "Poza tym przyzwoitość nakazuje równać się do średniej krajowej, bo niby dlaczego miałbym być faworyzowany" - dodał.