"Kochani...". Krawczyk pisał do fanów na FB. Ostatnio dzień przed śmiercią

Krzysztof Krawczyk miał 74 lata, ale wiedział, że dzięki social mediom dociera do wielu wielbicieli. Dlatego co kilka dni na jego oficjalnym facebookowym profilu pojawiały się nowe wpisy - a to zdradził, jak się czuje, a to dodał archiwalne zdjęcie albo nagranie. Tak było również ostatnio, gdy podupadł na zdrowiu. Pod koniec marca Krawczyk rozchorował się na COVID-19.