Krzysztof Krawczyk rapuje o pielęgniarkach: "Niejednej z was zawdzięczam życie"

Krzysztof Krawczyk przyłączył się do popularnej inicjatywy #Hot16Challenge2. W swoim utworze gwiazdor podziękował polskiej służbie zdrowia.

Jeszcze kilkanaście dni temu Krzysztof Krawczyk tłumaczył, że nie będzie w stanie wziąć udziału w akcji #Hot16Challenge2. Znany wokalista miał bowiem problem z dostępem do studia nagraniowego. Na szczęście problemy techniczne zostały rozwiązane, dzięki czemu Krawczyk był w stanie nagrać utwór dedykowany pielęgniarkom.

ZOBACZ TAKŻE: Krzysztof Krawczyk o imprezowym życiu w młodości: "Ciągnęło wilka do lasu"

Krzysztof Krawczyk w swojej "szesnastce" poruszył temat wielkiego zaangażowania pielęgniarek, które w przeszłości uratowały mu życie.

- Tak, tak, to prawda, że niejednej z was zawdzięczam życie, zawdzięczam zdrowie: szacunek, podziw i o to właśnie chodzi. Tylko to, tylko to mam dzisiaj w głowie. Tak, tak – Biały Anioł, tak nazywają Was, i chociaż to jest rap, nie będę bluzgał, nie będę klął tu ostro: Nie przy tobie – Siostro!” – słyszymy w nagraniu.

W refrenie Krawczyk po raz kolei zwraca się do pracownic służby zdrowia. "Dzwonię, by powiedzieć Wam, jak bardzo Was kocham" – śpiewa piosenkarz.

Z kolei dalej leci tak: "Tak się wstydzę, kiedy słyszę, kiedy widzę, jak nie szanują was, jak na was szczują. Mówią haruj; mówią pracuj dla idei! A sami dawno już wszystko sobie wzięli. Mówią — niech sobie jadą, wypad stąd! Najlepiej by was było w kamasze wziąć! Ja jednak wierzę, że to się dzisiaj zmienia. I już niedługo wyjdziecie z tego tępego pogardy cienia…".

"Tępy cień pogardy"? Czyżby prztyczek w stronę prezydenta Dudy, który rapował z kolei o "ostrym cieniu mgły"?

#Hot16Challenge2 - na czym polega popularna akcja?

#Hot16Challenge2 to już druga edycja inicjatywy wywodzącej się ze środowiska hip-hopowego. Wówczas pomysł padł ze strony rapera Solara, który chciał zorganizować zwykłą internetową zbiórkę i włączyć w nią innych raperów.