Krzysztof Krawczyk skończyłby 75 lat. Kontrowersyjny biskup uczci jego pamięć

– Msza miała się odbyć na cmentarzu, ale biskup Długosz martwił się, czy będzie dobra pogoda i ostatecznie odprawi liturgię w kościele w Grotnikach o godz. 17.30 – zdradził dziennikowi ks. Turek. Duchowny mówił także o grobowcu, którego ciągle nie ma w miejscu pochówku Krawczyka. Okazuje się, że bliscy nie chcą "standardowego grobowca", bo to "za mało, by go należycie uhonorować", więc cały czas trwają poszukiwania "pięknego projektu".