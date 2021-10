Wdowa dopięła swego. Zdążyła przed szóstą miesięcznicą

Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia i był żegnany z największymi honorami. Pogrzeb z udziałem znamienitych osobistości odbył się już po pięciu dniach, jednak na kamienny pomnik w miejscu pochówku trzeba było czekać miesiącami. Wdowa nie chciała bowiem "standardowego grobowca", bo to "za mało, by go należycie uhonorować".