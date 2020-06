Krzysztof Krawczyk w żałobie. Jego przyjaciel popełnił samobójstwo

Krzysztof Krawczyk udostępnił wpis swojego menadżera, którego syn popełnił samobójstwo. Zrozpaczony ojciec oskarża władzę.

Andrzej Kosmala to długoletni współpracownik artysty. W sobotę napisał na Facebooku o tragedii, jaka spotkała jego rodzinę.

"Wczorajszej nocy mój ukochany synek Robert Kosmala w wieku 43 lat postanowił odebrać sobie życie. Wiecie, jaki to dramat dla Ojca pochować swego syna?"

Dalej pogrążony w bólu Kosmala pisze:

"Zaangażował się jako wykształcony bankowiec w kryptowaluty, wierzył w te bitcoiny! I przegrał z mafią, która rządzi od 5 lat naszym krajem. Ciebie Morawiecki oskarżam za śmierć mojego syna! Taki znawca finansów, minister finansów i premier pozwolił na to, by oszustwo opanowało nasze finanse! Gdy Cię spotkam Morawiecki, to Ci splunę w twarz!"

Robert Kosmala był bliskim przyjacielem Krzysztofa Krawczyka.

"Co tam wybory, kiedy ludzie wybierają między życiem a śmiercią. Coraz więcej odbierania sobie życia. Dokonał tego mój Przyjaciel, syn mego menedżera, który od dzieciństwa mówił do mnie Wujek! Żal rozrywa mą duszę i tak tego nie zostawię! Robercie już jesteś w lepszym świecie, ale my nie przestajemy płakać i modlić się o Twoją duszę!" - napisał Krawczyk.

Krzysztof Krawczyk udostepnił także oskarżycielski wpis zrozpaczonego ojca i dodał:

"Wrócę do tematu, bo wpadliśmy w jakąś pandemię oszustw. A tacy wrażliwi ludzie jak Robert Kosmala nie wytrzymują tego napięcia! Cytuję wpis Andrzeja i choć nie ze wszystkim się zgadzam, to go rozumiem, bo czuję jego żal i rozpacz!"

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji i chcesz porozmawiać z psychologiem, dzwoń pod bezpłatny numer 800 70 2222 całodobowego Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie. Możesz też napisać maila lub skorzystać z czatu, a listę miejsc, w których możesz szukać pomocy, znajdziesz TUTAJ.

