Opiekun syna Krawczyka zdradza informacje o partnerce Juniora. Ma astronomiczne długi

Do tej pory syn wokalisty mieszkał w mieszkaniu po babci, które współdzielił z wujem i jego żoną. Dochodziło do przemocy. - To był dom, w którym nie mogłem ani spokojnie spać, ani korzystać z toalety. Wciąż miałem ataki padaczki ze stresu, kąpałem się u znajomych i jadłem w barze obiady, które wykupił mi Krzysztof Cwynar - tłumaczył w jednym z wywiadów. Obecnie mieszka u swojej partnerki, ale i ona ma nieciekawą sytuację.