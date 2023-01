Krzysztof Skiba pozuje z młodszą partnerką. Podzielił się sylwestrową wpadką

"Tłoczno jak w autobusie na Marszałkowskiej w godzinach szczytu... Na mój żart jest kompletny brak reakcji tylko zdziwione miny. - Ach ci Warszawiacy sztywniacy - myślę sobie. Co za nadęte bubki. Przecież można się było chociaż uśmiechnąć i przyznać mi rację. Ruszamy i robi się luźniej. Wchodzimy na scenę i dopiero wówczas poznaję, że ludzie do których zagadywałem po polsku to... Irlandczycy z zespołu Michaela Patrica Kelly" - kontynuował.