Beata Kozidrak usłyszała wyrok. Fani zbulwersowani, a prawnik ją broni. "Na pewno będzie żałować do końca życia"

Piotr Malach, adwokat: Oczywiście znam tylko część uzasadnienia, cytowaną w mediach i nie znam szczegółów samej sprawy. I choć rozumiem oburzenie części internautów, to jednak osobiście nie widzę w wyroku niczego bulwersującego. Zgodnie z dyrektywami wymiaru kary, przewidzianymi przez Kodeks karny, wymierzając karę sąd uwzględnia w szczególności: właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu. Oznacza to, że w przypadku piosenkarki sąd ma prawo odwołać się do dorobku artystycznego, a w przypadku rolnika, oskarżonego o ten sam czyn, może powołać się na fakt, że dba o zwierzęta i stosuje ekologiczne nawozy.