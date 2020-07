Krzysztof Zalewski przed wyborami: "Mam dość prezydenta, który odmawia człowieczeństwa"

Krzysztof Zalewski już kilkukrotnie wypowiadał się krytycznie nt. działań rządu PiS i Andrzeja Dudy . Tuż przed ciszą wyborczą, która będzie obowiązywać od północy do czasu zamknięcia lokali wyborczych, ponownie zabrał głos. Artysta w naprawdę mocnych słowach negatywnie ocenił kadencję Dudy i grzmi, że ma dość dzielenia i dyskryminacji obywateli oraz ciągłego rozdawania pieniędzy.

"Mam dość prezydenta, który odmawia człowieczeństwa ludziom LGBT, choć sam nazywa siebie chrześcijaninem. Czyli w końcu wszyscy jesteśmy Dziećmi Bożymi czy tylko niektórzy? Mam dość radosnego rozdawnictwa, które doprowadzi polską gospodarkę do ruiny" - napisał w poście na Facebooku.

"Mam dość niekompetencji jak w stadninie koni w Janowie Podlaskim. Mam dość łamania Konstytucji i upartyjniania sądów, tylko po to, by samemu móc być bezkarnym i by karać wszystkich niepokornych. Mam dość obłudnego opowiadania o dekomunizacji i szukania u wrogów politycznych niewłaściwego "pochodzenia" gdy jednocześnie przyjmuje się pod swoje skrzydła takich ludzi o komunistycznym rodowodzie jak Stanisław Piotrowicz czy Andrzej Kryże. Mam dość niewyjaśnionych afer (Banaś, Kuchciński, Srebrna, KNF, Szumowscy, maseczki, respiratory, Skok, GetBack), na które zawsze jest jedna odpowiedź - Platforma też kradła" - grzmi w mediach społecznościowych Zalewski.