Krzysztof Zalewski o śmierci mamy. "Miałem makabryczne sny"

Niewiele osób wciąż wie, że Krzysztof Zalewski jest synem aktora i reżysera Stanisława Brejdyganta. Przez wiele lat Zalewski nie miał kontaktu z ojcem. Wychowywała go mama, która pod koniec lat 90. śmiertelnie zachorowała. Dopiero wtedy Zalewski poznał ojca, o czym opowiadał w jednym z wywiadów. W najnowszej rozmowie dla magazynu "Pani" wokalista wspomniał mamę i to, przez co przechodziła.