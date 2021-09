Krzysztof Zalewski z nowym singlem i "bez prądu". Kolejny hit ma w kieszeni

Krzysztof Zalewski zdążył przyzwyczaić fanów, że ma niezłego nosa do tworzenia hitów. Potrafi połączyć chwytliwą melodią z tekstem, który bardzo szybko trafia do odbiorców. Najnowszym singlem zapowiada zapis koncertu MMTV Unplugged. I wygląda na to, że ma na koncie kolejny gotowy przebój.