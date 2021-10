Ksiądz Turek liczy na pojednanie Krawczyków. Widzi ku temu idealną okazję

Nagrobek dodatkowo zostanie poświęcony, co, jak informuje "Fakt", ma nastąpić 16 października. W kameralnej uroczystości wezmą udział przyjaciele i bliscy Krawczyka, w tym zaprzyjaźnieni z nim duchowni, biskup Antoni Długosz czy ksiądz Piotr Turek. Ten ostatni liczy na to, że będzie to znakomita okazja do tego, by wdowa pogodziła się z synem artysty.