Książę Andrzej wściekły. Nie będzie miał ochrony

Przypomnijmy, że przyjaźń z Epsteinem to nie jedyny skandal związany z księciem Andrzejem. W 2021 r. Virginia Giuffre wniosła sprawę do sądu w Nowym Jorku, oskarżając go o napaść na tle seksualnym, gdy miała 17 lat. Książę zarzekał się w wywiadzie dla BBC, że nie mogło dojść do żadnego kontaktu między nimi, bo w tym czasie był na pizzy z córkami.