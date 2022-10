"Oprawcy się nie zapomina". Wuj króla Karola oskarżony o pedofilię

Idealny obraz męża stanu był już nie raz nadszarpywany. Od lat krążą historie o tym, że Mountbatten był osobą o "ekstremalnie wątpliwej moralności". W archiwach FBI przetrwały liczne doniesienia o zdradach i homoseksualnych skłonnościach wuja Filipa. Elizabeth Wharton Drexel, amerykańska pisarka i bywalczyni salonów, w rozmowie z agentami Biura zeznawała swego czasu, że Mountbatten miał szczególną słabość do młodziutkich chłopców, co opisano w sensacyjnej książce "The Mountbattens: their Lives & Loves". Teraz pojawiają się nowe doniesienia.