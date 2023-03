Książę Edward otrzymał od brata nowy tytuł. Nie wszyscy się cieszą

Dwór królewski rozgrzewał też spór o tytuł księcia Edynburga. Został on ustanowiony w 1947 r., specjalnie dla Elżbiety. Pięć lat później, już po jej koronacji tytuł przeszedł na jej męża, Filip nosił go aż do śmierci. Potem na krótko przejął go Karol, ale od września ub.r., kiedy odeszła królowa i jej obowiązki przejął następca tronu, Edynburg pozostawał "bezpański".