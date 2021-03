Książę Filip jest po operacji. Ponownie przewieziono go do innego szpitala. Gdzie?

Książę Filip został zabrany do londyńskiego szpitala Króla Edwarda VII wieczorem 16 lutego. Nie podano wtedy powodu, dla którego małżonek królowej Elżbiety II musiał trafić w ręce lekarzy. Zapewniano jedynie, że ten nagły krok nie jest związany z zakażeniem koronawirusem. Ku zaskoczeniu wielu, 1 marca książę został przewieziony karetką do szpitala św. Bartłomieja. Kilka dni później dowiedzieliśmy się, dlaczego trafił do placówki, która cieszy się renomą najlepszej kliniki kardiologicznej w Anglii. 99-latek musiał przejść operację serca.