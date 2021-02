Książę Filip zostanie w szpitalu dłużej. Nowe informacje

We wtorek międzynarodową prasę obiegła niepokojąca wieść o stanie zdrowia księcia Filipa. Mąż królowej Elżbiety trafił do szpitala. Wraz z pojawieniem informacji błyskawicznie okazało się, że pobyt księcia w placówce jest wyłącznie zapobiegawczy. Zawieziono go tam za radą królewskiego lekarza, gdyż w ostatnim czasie nestor nie czuł się najlepiej.