Książę Harry i księżna Meghan opuszczają rodzinę królewską. Jak doszło do publikacji oświadczenia?

Oświadczenie opublikowane na oficjalnym koncie księcia Harry'ego i księżnej Meghan wywołało szok. Oliwy do ognia dolał fakt, że najbardziej zaskoczona była sama królowa z resztą pałacu. To nie tak miało wyglądać!

Krótko po tym pałac Buckingham wydał lakoniczne oświadczenie o treści: "Rozmowy z księciem i księżną Sussex są jeszcze na wczesnym etapie. Rozumiemy ich potrzebę obrania innej drogi, ale to są skomplikowane sprawy i wymagają czasu". Przez to wyraźnie dali do zrozumienia, że oświadczenie i jego treść nie była uzgodniona i zaakceptowana przez królową. Że rozmowy na ten temat toczą się od jakiegoś czasu, ale nie są na takim etapie, by o tym mówić publicznie.