Książę Harry narozrabiał. Ratunek to koronacja księcia Williama

Książę Harry i księżna Meghan sprawili, że o brytyjskiej rodzinie królewskiej w ostatnich dniach mówi się jeszcze więcej niż zwykle. Skandal wywołał lawinę plotek - również o kolejnym następcy tronu i samej koronacji.

Książę Harry i księżna Meghan postanowili żyć na własny rachunek , co jest normalne w przypadku zwyczajnych młodych par. Ale gdy mowa o monarchii, rezygnacja ze zobowiązań, a także korony i próba usamodzielnienia się od pieniędzy podatników wcale nie są czynami chwalebnymi. Wręcz przeciwnie. Jeśli członkowie rodziny królewskiej ją porzucają, los monarchii może być zagrożony. Bardzo dobrze wie o tym królowa Elżbieta II , która wydała nawet specjalne oświadczenie dotyczące rozłamu.

Zagraniczne media już spekulują na temat następców królowej. Kto przejmie tron po wiekowej monarchini? Karol? A może jednak młodszy i bardziej popularny William? Magazyn "In Touch" sugeruje, że choć według prawa następcą Elżbiety II jest Karol, nie on będzie kolejnym królem Wielkiej Brytanii. Podobno królowa wolałaby widzieć na tronie swojego wnuka niż syna.

Karol nie jest tak sympatyczny jak William, a jego kontrowersyjne życiowe wybory sprawiły, że Brytyjczycy nie pałają do niego miłością. W młodości książę był rozchwytywany i uwielbiany - romansował z najlepszymi partiami w kraju, był traktowany jak gwiazda. Wszystko zmieniło się po ślubie z Dianą .

Księżna Diana przejęła nie tylko część obowiązków męża, ale zyskała też ogromną sympatię poddanych. Wkrótce Karol, choć znacznie ważniejszy, stał się tylko tłem dla charyzmatycznej żony. Po jej śmierci uwaga Brytyjczyków skupiła się na Williamie i Harrym i tak jest do dziś.

Według pisma do koronacji Williama może dojść jeszcze w tym roku . W kwietniu królowa Elżbieta II skończy 94 lata. Może faktycznie zdecyduje się "przejść na emeryturę" po 68 latach "w zawodzie"? Jest tylko jeden problem. Karol od kilkudziesięciu lat czeka na swoją koronację. Czy zrzeknie się tronu dla dobra brytyjskiej monarchii?

Ukoronowanie Williama, dobrego męża i ojca trójki uroczych dzieci, na dodatek otwartego i szczerego (na tyle, na ile to w jego sytuacji możliwe) na pewno pomogłoby rodzinie królewskiej. Temat skutecznie wyparłby skandal, do którego przyczynili się Harry i Meghan, a młoda para królewska byłaby na ustach wszystkich. Harry i Meghan, którzy stronią od blasku fleszy, też by na tym skorzystali.