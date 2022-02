Książę Harry nie czuje się bezpiecznie w Wielkiej Brytanii. Chce przywrócenia ochrony

Kiedy książę Harry i Meghan Markle odsunęli się od rodziny królewskiej i zaczęli żyć na własny rachunek, automatycznie stracili prawo do policyjnej ochrony finansowanej z podatków Brytyjczyków. Harry przekonał się na własnej skórze, co to oznacza, w czerwcu 2021 r. Od tamtego czasu boi się o swoje bezpieczeństwo w ojczyźnie i walczy w sądzie, by to zmienić.