Książę Harry nie może podjąć pracy. Będzie utrzymywany przez Meghan Markle?

Książę Harry i Meghan Markle na początku bieżącego roku podjęli dość kontrowersyjną decyzję . Książęca para zrezygnowała z obowiązków należących do członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Wybór ten wiąże się z całkowitą niezależnością finansową, a także brakiem dostępu do wszystkich korzyści wynikających z przynależności do tzw. royalsów.

Tym razem jednak to książę Harry będzie musiał zrezygnować z dotychczasowego stylu życia, w przeciwieństwie do swojej małżonki, która może wrócić do działalności w świecie filmu. Syn księcia Karola z powodu przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych nie będzie mógł się podjąć legalnej pracy na terenie kraju. Przyczyną tej trudnej sytuacji są warunki związane z procesem starania się o wizę pracowniczą.