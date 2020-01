Książę Harry przerwał milczenie. "To nie była łatwa decyzja"

Książę Harry pierwszy raz zabrał publicznie głos po serii oświadczeń, mówiących o jego i Meghan odejściu z rodziny królewskiej. Uzasadnił swoją decyzję i nie ukrywał, że było mu ciężko ją podjąć.

Książę Harry zabrał głos w sprawie Megxitu (eastnews)

- Chciałbym, abyście usłyszeli prawdę właśnie ode mnie - nie jako Księcia, ale jako Harry'ego, tego samego, którego obserwujecie od ponad 35 lat. Wielka Brytania to mój dom i miejsce, które kocham. To nigdy się nie zmieni - zaczął przemowę Harry.

Książę zabrał głos podczas uroczystej kolacji zorganizowanej przez kierowaną przez siebie fundację Sentebale. Podkreślił, że podjął decyzję ze względu na żonę.

- Razem z Meghan robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby sprostać naszym obowiązkom dla kraju. Gdy się pobraliśmy, byliśmy podekscytowani, pełni nadziei i gotowi, by służyć państwu. Decyzja, którą podjąłem dla mojej żony, aby się wycofać, nie przyszła łatwo. Poprzedziły ją miesiące rozmów po wielu latach wyzwań. Wiem, że nie wszystko wykonałem dobrze, ale wygląda na to, że nie było innego wyjścia - dodał.

Harry wyjaśnił, że początkowo chciał, by sytuacja wyglądała nieco inaczej.

- Chcę powiedzieć jasno, że nie odchodzimy na zawsze, a już na pewno nie odchodzimy od was. Mieliśmy nadzieję służyć Królowej, wspólnocie i moim wojskowym organizacjom bez wsparcia publicznych funduszy. Niestety, okazało się to niemożliwe. Zaakceptowałem to, wiedząc, że to nie zmieni tego, kim jestem i jak jestem zaangażowany. Ale mam nadzieję, że to pomoże wam zrozumieć, że musiałem wycofać swoją rodzinę ze wszystkiego, aby zrobić krok naprzód ku, mam nadzieję, bardziej spokojnemu życiu - wyznał.

Wnuk królowej Elżbiety II wspomniał również o zmarłej matce, księżnej Dianie.

- Kiedy straciłem matkę, wzięliście mnie pod swoje skrzydła. Media to bardzo potężna siła, jednak mam nadzieję, że pewnego dnia nasze wzajemne wsparcie może być silniejsze, ponieważ to o wiele ważniejsze od nas. To był dla na wielki zaszczyt móc służyć naszemu krajowi, królowej oraz wam.