Książę Harry znów szczęśliwy. Beztrosko gra w polo

Książę Harry wrócił z rodziną do USA. Na obchodach jubileuszu królowej Elżbiety zabawili zaledwie dwa dni. Nie wzięli udziału we wszystkich uroczystościach i wyjechali z Londynu jeszcze przed zakończeniem obchodów. Teraz gdy jest już z powrotem w Kalifornii, książę Harry cieszy się czasem wolnym. Paparazzi zrobili mu zdjęcia, gdy grał w polo. To pierwszy raz, gdy przyłapano go poza domem, odkąd wrócił z Wielkiej Brytanii.