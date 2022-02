Książę Harry znowu się sądzi. Wcześniej jego żona miała z nimi problem

Jak doskonale wiadomo, Meghan Markle przez trzy lata walczyła w sądzie z Associated Newspapers po tym, jak należące do firmy portale opublikowały w 2018 r. jej prywatny list, który wysłała do ojca Thomasa Markle. Księżna Sussex dopięła swego i wygrała sprawę. Otrzymała 1 funta w ramach odszkodowania nominalnego i nieujawnioną sumę, którą przekazała na cele charytatywne. Wydawcy nakazano również opublikowanie przeprosin na pierwszej stronie i pokrycie kosztów prawnych Meghan.