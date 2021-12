Meghan Markle doczekała się przeprosin. Jednego jednak nie przewidziała

Meghan Markle, choć nie podlega już sztywnym królewskim protokołom i regulaminom, tylko raz zdecydowała się zabrać głos w sprawie rodzinnego konfliktu. W maju 2018 r. tuż po ślubie z księciem Harrym wysłała list do ojca, w którym błagała go, by przestał ośmieszać ją i jej ukochanego. Napisała m.in., że "ma połamane serce na milion kawałków". Niestety, Thomas Markle kolejny raz zawiódł ją jako ojciec i sprzedał list brukowcom. Tym sposobem prywatna korespondencja trafiła na portale Mail on Sunday oraz MailOnline. Wtedy księżna Sussex złożyła pozew.