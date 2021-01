Książę William o szczepionce. Stanowcze słowa następcy tronu

Poważna sytuacja w kraju sprawia, że Brytyjczycy są szczepieni w szybkim tempie. Tylko jednego dnia w sobotę 18 stycznia podano dawkę blisko 300 tys. osób. Na początku tego miesiąca media obiegła informacja, że królowa wraz ze swoim mężem zaszczepili się zgodnie z kolejką. Jej wnuk, książę William , ma nadzieję, że uczestnictwo babci w akcji pomoże stłumić niepewność co do szczepienia wśród Brytyjczyków.

Królowa poza pałacem. Pierwsze takie wyjście Elżbiety II

Rzecznik Pałacu Buckingham potwierdził zresztą, że ​​94-letnia Elżbieta i 99-letni Filip zaszczepili się także po to, by "zapobiec nieścisłościom i dalszym spekulacjom" odnośnie szczepionki przeciwko Covid-19. William mówił ostatnio o swoich dziadkach podczas rozmowy z pracownikami i wolontariuszami brytyjskiej służby zdrowia. Lekarze powiedzieli Williamowi, że niektórzy członkowie społeczeństwa wciąż nie palą się do przyjęcia szczepionki.

– Moi dziadkowie zaszczepili się i jestem z nich bardzo dumny. To naprawdę ważne, aby każdy zaszczepił się, gdy przyjdzie na niego kolej – powiedział William. Jego stanowcza postawa w tej sprawie jest kolejną próbą rodziny królewskiej, by podnieść na duchu brytyjskie społeczeństwo. W kwietniu ubiegłego roku królowa wygłosiła w telewizji przemówienie do obywateli. Był to zaledwie czwarty raz, gdy monarchini wygłosiła orędzie.