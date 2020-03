Książę Karol ma koronawirusa. Są domysły, od kogo mógł się zarazić i kiedy

Książę Karol ma koronawirusa , księżna Camilla jest zdrowa - jej test miał negatywny wynik. To najnowsze doniesienia z Wielkiej Brytanii, gdzie jest już ponad 8 tys. osób z COVID-19. 422 osoby zmarły. Rząd wprowadza ostre restrykcje dla obywateli, ale sytuacja nie wygląda najlepiej. Dziennikarze brytyjskich mediów próbują teraz dojść, jak to się stało, że książę także się zaraził, skoro od dłuższego czasu przestrzegał kluczowych zasad.

- Testy zostały przeprowadzone przez NHS w Aberdeenshire, gdzie spełniły kryteria wymagane do testów - informuje rzecznik Clarence House. Jednocześnie dziennikarzom przekazano, że trudno ustalić, w jaki sposób książę mógł się zarazić. Wszystko przez to, że choć w ostatnich dniach przebywał w izolacji, to wcześniej odbył szereg oficjalnych spotkań.

Co robił wcześniej?

Nie miał styczności z królową

Warto też zwrócić uwagę, że książę Karol już podczas obchodów Commonwealth Day starał się stosować do zaleceń WHO, by nie podawać ręki drugiej osobie. Trudno jednak mówić o tym, by stosował się do innej zasady: zachowania bezpiecznego dystansu.