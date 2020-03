Duże zmiany dla rodziny królewskiej. Kate i William przejmują stery

W Wielkiej Brytanii odnotowano już ponad 6600 przypadków zarażenia koronawirusem; zmarło aż 335 osób. Władze długo wstrzymywały się przed tym, by zamknąć Brytyjczyków w domach. W końcu podjęto decyzję o wprowadzeniu ostrych restrykcji dla obywateli, którzy od poniedziałkowego wieczoru (23 marca), mogą wychodzić z domu tylko do pracy, do sklepu spożywczego, apteki, a raz dziennie mogą pozwolić sobie na aktywność fizyczną na świeżym powietrzu.