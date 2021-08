"Kłamała. Kłamie od lat". Ojciec już nie ma żadnych hamulców

Thomas od miesięcy nie ma kontaktu z córką. Nie widział do tej pory swoich wnucząt, ale kogo to dziwi, skoro chodzi do mediów i pierze rodzinne brudy na oczach świata? Nie inaczej jest tym razem. Markle obarcza całą winą Harry'ego. Jego zdaniem to przez księcia jego relacja z córką jest tak tragiczna.