Książę William i księżna Kate przytuleni, uśmiechnięci. Koniec z plotkami o kryzysie

Księżna Kate i książę William ostatnie dni spędzili w Irlandii. To właśnie tam wykonano im urocze zdjęcie, które, miejmy nadzieję, dokładnie oddaje to, co dzieje się w ich wieloletnim związku.

Kate i William: koniec plotek o kryzysie (Getty Images)

Księżna Kate i książę William poznali się jako bardzo młodzi ludzie, byli parą już na studiach. Ich związek przetrwał kilka burz. Plotkowano, że po latach życia "na kocią łapę" Kate miała dać swojemu partnerowi ultimatum - zaręczyny albo koniec relacji. William oświadczył się jesienią 2010 r. po 9 latach od ich pierwszego spotkania. Książę poznał swoją ukochaną w 2001 r., a gdy rok później wystąpiła w pokazie mody ubrana jedynie w prześwitującą sukienkę, postanowił zbliżyć się do koleżanki. Tak zaczął się romans, który do dziś budzi emocje fanów brytyjskiej rodziny królewskiej.

Royalsi są popularni niczym gwiazdy filmowe. Gdziekolwiek się pojawią, czekają na nich tłumy. Każdy ich ruch i gest jest szeroko komentowany, podobnie jak stroje. Nic więc dziwnego, że najnowsze zdjęcia tej dwójki, wzbudziło falę plotek. Tym razem bardzo pozytywnych, bo odpierających doniesienia o kryzysie.

Na instagramowym profilu książęcej pary znalazło się zdjęcie z wycieczki. Widać na nim Kate, która śmieje się do Williama, a ten do obiektywu. Księżna tuli się do męża, a ten trzyma swoją dłoń na jej plecach. Wyglądają na zakochanych i bardzo szczęśliwych. Wyprawa do Irlandii była dla nich okazją do spędzenia czasu we dwoje. Trójka dzieci Kate i Williama została bowiem w Londynie.

Kilka miesięcy temu sporo mówiło się o kryzysie w związku royalsów. W mediach rozważano nawet najczarniejszy scenariusz - potencjalny rozwód. Miałoby do niego dojść przez księcia, którego podejrzewano o romans z przyjaciółką żony. Plotki jednak rozeszły się po kościach, a Kate i Wiliam podczas kolejnych wyjść udowadniają, że ich małżeństwo jest trwałe i silne.

Trzeba jednak przyznać, że książęca para nie jest wobec siebie tak czuła jak jest to w przypadku Meghan i Harry'ego. Trzeba jednak wziąć poprawkę na to, że William jest następcą tronu, więc musi zachowywać się powściągliwie. Poza tym jest w związku od 18 lat, a nie od niespełna 4, co może robić różnicę.