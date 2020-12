Książę William i księżna Kate śpią w oddzielnych sypialniach. Wiemy, dlaczego?

Syn księżnej Diany i księcia Karola wziął sobie do serca tragiczną historię jego rodziców. Postanowił jak najrzetelniej podchodzić do swoich obowiązków, zachowując przy tym entuzjazm, ale i zimną krew. Podobną strategię obrała księżna Kate , która podobnie jak Diana stała się ulubienicą poddanych.

Pokazali związek Karola i Diany. Książę William ma żal do Netfliksa

W najbliższych dniach książęta Cambridge odbędą podróż po Wielkiej Brytanii koleją królewską. W ciągu trzech dni przemierzą Anglię, Walię i Szkocję. The Royal Train podróżowała już królowa Wiktoria w XIX wieku. Za jej czasów był to istny "pałac na kółkach", gdyż nawet jego ściany były pokryte farbą z 23. karatowym złotem. Obecnie ma on skromniejsze wnętrze. Ale tylko nieco.