Od lat znosi przykre plotki. Przyjmuje je z uśmiechem na twarzy

Od dnia ślubu Kate Middleton i księcia Williama mija 9 lat. Przez ten czas brytyjska monarchia przeszła niejeden kryzys. Przykre plotki dosięgły również książąt Cambridge. Jednak "prosta dziewczyna z ludu" świetnie odnajduje się w swojej roli. Stała się idealnym wzorem dla żon następców tronu na całym świecie.

Choć historia miłosna Kate i Williama znalazła szczęśliwy finał, początkowo nic nie wskazywało na to, że połączy ich węzeł małżeński. Poznali się w 2001 r. podczas studiów na University of St Andrews w Szkocji. Zaprzyjaźnili się, ale oboje byli wtedy w związkach. Wnuk królowej Elżbiety II inaczej spojrzał na koleżankę z roku podczas uczelnianego balu charytatywnego. Jednak lojalna Kate długo opierała się jego urokowi.

Po wzlotach i upadkach ich młodzieńczej relacji w 2010 r. doszło do zaręczyn. 29 kwietnia 2011 r. powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Dwa miliardy widzów śledziło transmisję ich ślubu. Od tego dnia każdy najmniejszy gest księżnej Kate jest poddawany ocenie.

Pamiętamy, jak źle obecność mediów znosiła księżna Diana i że doprowadziło to do tragicznego finału. Mimo że starała się trzymać zasad dworskiej etykiety, a jej działalność charytatywna sprawiła, że była nazywana "królową ludzkich serc", nie była ideałem. Żaden człowiek nie jest, ale od członków rodziny królewskiej wymaga się więcej. Kate Middleton wzięła sobie do serca dramatyczną historię teściowej i postanowiła jak najrzetelniej podchodzić do swoich obowiązków, zachowując przy tym zimną krew.

Szybko okazało się, że strategia przyjęta przez księżną Cambridge przynosi pożądane skutki. Podobnie jak księżna Diana stała się ulubienicą poddanych. Ceni się ją za styl, klasę, skromność i zaangażowanie w tematy społeczne. Jako jedna z pierwszych członków monarchii zaczęła regularnie pojawiać się w kreacjach z sieciówek.

Wydała na świat trójkę pociech: George'a, Charlottę i Louisa, których każde pojawienie się na oficjalnych uroczystościach czy w mediach społecznościowych przyciąga uwagę milionów osób na całym świecie. To właśnie rolą oddanej żony i matki księżna Kate zaskarbiła sobie sympatię.

Mimo że tabloidy co jakiś czas donoszą o kryzysie jej w małżeństwie, domniemanych zdradach, problemach zdrowotnych, Kate Middleton nie daje się sprowokować. W przeciwieństwie do Meghan Markle nauczyła się funkcjonować w niesprzyjających jej warunkach. Nigdy nie okazała publicznie swojej frustracji czy złości, nie komentowała plotek. Tylko raz wytoczyła proces francuskiemu tabloidowi i go wygrała. Księżna Kate dobrze wie, że miliony Brytyjczyków chcą widzieć w niej ostoję tradycji, a jej zadaniem jest spełnianie ich oczekiwań.