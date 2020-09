Książę William ma już dość dzieci. Jego słowa mogą zaboleć, chociaż mówi je ze śmiechem

Książę William i księżna Kate niezwykle rzadko pojawiają się publicznie z dziećmi. Wszystko dlatego, że chcą zapewnić maluchom spokojne dzieciństwo, z dala od wianuszka paparazzi i zainteresowania mediów. Nieczęsto zdarza im się też opowiadać o swoich pociechach. Od czasu do czasu chcą jednak zaspokoić ciekawość fanów i wtrącają do rozmowy z poddanymi wątki o dzieciach. Tak jak to było przy okazji kręcenia filmu dokumentalnego "Prince William: A Planet For Us All", który swoją premierę będzie miał w przyszłym miesiącu.