Książę William miał koronawirusa. Trzymali to w tajemnicy

Koronawirusa miał książę William - przechodził to w tajemnicy przed mediami, narodem. Z ważnego powodu. O sprawie pisze "The Sun".

Jak podaje "The Sun", William zaraził się jeszcze w kwietniu, czyli praktycznie na samym początku pandemii i mniej więcej w tym samym czasie co książę Karol . Według informatorów diagnoza Williama miała przyjść po kilku dniach od pozytywnego testu jego ojca.

W związku z tym podjęto decyzję, że książę William nie będzie mówił publicznie o tym, że i on zaraził się koronawirusem.

"The Sun" cytuje swojego informatora, który miał być na spotkaniu z księciem: "Na pewnym etapie miał trudności z oddychaniem. Wszyscy wokół niego panikowali. Zobaczył się z lekarzami i zrobiono mu test, którego wynik był pozytywny - co było szokiem dla wszystkich z uwagi na to, jak zdrowy i wysportowany jest książę".