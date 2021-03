Zadano Williamowi pytanie o brata. Internauci oburzeni

Gdy do mediów trafiła informacja, że Meghan Markle i Harry zostali zaproszeni przez Oprę Winfrey do jej programu, wielu fanów głowiło się, co powie słynna para o życiu na królewskim dworze. Niedzielna (7 marca) rozmowa nie okazała się typową, PR-ową pogawędką. Poruszono temat rasizmu, samotności i myśli samobójczych. Od tamtego czasu zarówno dziennikarze, jak i internauci spierają się o to, czy słowa Meghan i Harry’ego są prawdziwe.