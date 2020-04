Książę William skarcił księżną Dianę. "Ona jest okropna, to się przecież nagrywa!"

Nie jest tajemnicą, że książęta William i Harry przez długie lata nie dogadywali się z ojcem. Beztroskie dzieciństwo zapewniła im mama. Diana dbała o to, by chłopcy nie odczuwali tego, że wychowywani są na królewskim dworze. Dla niej liczyło się przede wszystkim dobro dzieci. Robiła wszystko, by chłopcy się kochali, nigdy sobie nie zazdrościli i traktowali mamę jak przyjaciółkę. Nie wszyscy w pałacu pochwalali jej metody wychowawcze. Ona jednak pozostała nieugięta.