Książę William wspomina swoją mamę. "Byłaby absolutnie koszmarną babcią"

Książę William żałuje, że księżna Diana nie miała okazji poznać ani jego ukochanej Kate Middleton, ani gromadki jego dzieci. - Kochałaby swoje wnuki na zabój, ale byłaby absolutnie koszmarną babcią - przyznał w najnowszym filmie.

Książę William i książę Harry nie mieli łatwego dzieciństwa. Nie tylko dlatego, że przyszli na świat w rodzinie królewskiej, ale też z powodu trudnej relacji rodziców . Mimo to Diana robiła wszystko, by jej dzieci były szczęśliwe. Nie chciała, aby maluchy odczuwały presję związaną z życiem w pałacu. Starała się zapewnić im jak najbardziej beztroskie dzieciństwo.

- Miała poważny uraz głowy, ale wtedy jeszcze żyła. Ci ludzie, którzy spowodowali wypadek, zamiast jej pomóc, fotografowali ją, jak umiera na tylnym siedzeniu, a potem szli do swoich redakcji i podawali to jako news - opowiadał ze wzruszeniem książę Harry w filmie "Diana, 7 Dni" zrealizowanym przez BBC.

Książęta do dziś nie pogodzili się ze stratą ukochanej matki. Obaj żałują, że Diana nie zdążyła poznać ich małżonek i dzieci. W filmie dokumentalnym "Diana Our Mother: Her Life and Legacy" William przyznał, że wciąż odczuwa brak mamy w swoim życiu.