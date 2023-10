Książę William wcale nie zerwał kontaktu z Rose Hanbury. Wciąż mają romans?

Dziennikarze hiszpańskiego serwisu Marca donoszą, że romans następcy tronu nadal trwa. "Książę William popełnia te same błędy, co jego ojciec. Wieść niesie, że był zakochany w Rose przez wiele lat, ale ostatecznie zdecydował się poślubić Kate Middleton. Podobnie jak jego ojciec - wszyscy pamiętamy, jakim uczuciem darzył Camilę Parker Bowles, nawet gdy był już z Dianą. Jeśli wszystkie te spekulacje okażą się prawdziwe, oznacza to, że Kate Middleton odgrywa rolę bardzo podobną do Lady Di".