Skompromitowany książę Andrzej wykluczony z jubileuszu królowej. Stanie przed sądem

W 2007 r. wybuchła kolejna afera, który ciągnie się za członkiem rodziny królewskiej aż do dziś. Virginia Roberts Giuffre oskarżyła Jeffreya Epsteina o zmuszanie jej do świadczenia usług seksualnych. Kobieta miała być "niewolnicą seksualną" milionera. Jak wynika ze złożonych zeznań, Epstein zmuszał ją także do seksu z księciem Andrzejem.