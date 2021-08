Nie ma już odwrotu. Ustalono datę pierwszego przesłuchania ws. księcia Andrzeja

Książę Andrzej jest synem królowej Elżbiety i księcia Filipa. To właśnie on jest jedną z osób należących do rodziny królewskiej, która wzbudza największe kontrowersje. Już w latach 80. doszło do pierwszego skandalu z jego udziałem. To właśnie wtedy książę Andrzej wdał się w romans z amerykańską aktorką, Kathleen Norris Stark o pseudonimie Koo Stars.