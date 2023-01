Księżna Kate miała dość. Słowa szwagra bardzo ją zraniły

Zdaniem młodszego syna Karola to właśnie przyszły król stał za wyciekami do prasy, które miały zdyskredytować Meghan Markle. "Z pewnością Pałac Buckingham wyda oświadczenie w sprawie zarzutów padających w produkcji Netfliksa, tak jak miało to miejsce po wywiadzie u Oprah. Na próżno jednak czekać na szczegółowe wyjaśnienie wszelkich zagadnień, które sprawiły, że Harry i Meghan spalili za sobą mosty w Wielkiej Brytanii" - pisała nasza recenzentka Marta Ossowska.