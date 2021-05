Księżna Kate w ulubionym płaszczu. Znów wszyscy patrzyli wyłącznie na nią

Księżna Kate i książę William przebywają obecnie w Szkocji w ramach tygodniowej oficjalnej podróży. Podczas ostatnich kilku dni odwiedzili już Palace of Holyroodhouse w Edynburgu, gdzie spotkali się z sikhijską mniejszością, przygotowując wspólnie posiłek oraz bawiąc się z dziećmi. Oprócz tego małżonkowie pojawili się ośrodku w Prestonpans, który zajmuje się zwalczaniem przemocy. To właśnie tam żona brytyjskiego następcy tronu spróbowała stworzyć własną kompozycję muzyki elektronicznej, czym rozbawiła męża do łez. Ostatnio państwo Cambridge zjawili się w Kirkwall - stolicy i największym mieście Orkadów, archipelagu u północnych wybrzeży Szkocji. I jak zwykle to Kate przykuwała największą uwagę.