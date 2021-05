Księżna Kate znów zadała szyku. Gdzieś już jednak widzieliśmy tę sukienkę

Ale nie tylko to, co powiedziała Kate, przykuło uwagę, ale również to, jak wyglądała. Tego dnia żona następcy tronu zaprezentowała się w niezwykle skromnej i jednocześnie eleganckiej stylizacji. Kate postawiła na dopasowaną białą sukienkę z delikatną baskinką i dekoltem w szpic. Fanki stylu księżnej od razu dopatrzyły się, że jest to kreacja, która wyszła spod ręki Alexandera McQueena (jej cena to ok. 2,4 tys. funtów). Jeśli chodzi o biżuterię, to Kate zdecydowała się na kolczyki z białego złota i diamentów za 1,5 tys. funtów oraz diamentowy naszyjnik z wisiorkiem za 9 tys. funtów.