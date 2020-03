Księżna Kate na nabożeństwie w opactwie Westminster. Zadała szyku

To jedna z ostatnich okazji, by (przynajmniej w najbliższym czasie) zobaczyć książęcą "wielką czwórkę" razem. William i Kate pojawili się w towarzystwie Harry’ego i Meghan na corocznych uroczystościach związanych z tzw. Commonwelth Day. dla drugiej pary to ostatni największy reprezentacyjny obowiązek przed ustąpieniem z królewskich funkcji. Nic dziwnego więc, że uwaga mediów była szczególnie skupiona na młodym pokoleniu brytyjskiej monarchii. Pary książęce jak zawsze zaprezentowały się nienagannie.