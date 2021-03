Księżna Kate na skraju. Nie spodziewała się, że tak to przeżyje

Księżna Kate ciężko znosi obecną sytuację w rodzinie królewskiej. Wywiad z Meghan Markle i księciem Harrym miał odbić się na jej zdrowiu.

Głośny wywiad Oprah Winfrey z Meghan Markle i księciem Harrym z 7 marca odbił się szerokim echem w mediach. Szczególnie dużo mówi się od tamtego czasu o rasizmie, którego miała doznać Meghan ze strony rodziny królewskiej. To wszystko ma rzekomo bardzo źle działać na księżną Kate, która nie może dojść do siebie po burzy, jaką wywołali Sussexowie. Tabloid "New Idea" wspomniał, że 39-latka wyglądała w ubiegłym tygodniu na bladą i zmęczoną m.in. w trakcie złożenia wyrazów szacunku dla Brytyjki Sarah Everard, którą zamordował policjant.

Informator zdradził tabloidowi, że przyjaciele Kate są mocno zaniepokojeni jej stanem. Ma być na "skraju załamania". - Jest wyczerpana emocjonalnie z powodu trzymania rodziny razem w obliczu całego tego dramatu. Spór rodzinny na taką skalę doprowadziłby każdą matkę do łez, nie mówiąc już o próbie trzymania fasonu publicznie - powiedziało źródło.

"New Idea" wspomina o sytuacji sprzed kilku dni, gdy Kate i jej mąż, książę William, odwiedzili szkołę we wschodnim Londynie. Następca tronu dołączył do żony w ostatniej chwili. - Wkrótce stało się jasne, dlaczego William zdecydował się do niej dołączyć - powiedział tabloidowi jeden z obserwatorów. Podczas wydarzenia William strategicznie ustawił się między Kate a prasą. Kiedy dziennikarze zaczęli zadawać pytania, położył uspokajająco dłoń na plecach żony i powiedział im, że "nie są rasistowską rodziną".

Warto wspomnieć też, że tabloid przytacza także sprawę związaną z tym, że Kate doprowadziła Meghan do płaczu. Później przeprosiła za wszystko. - Kate próbowała złagodzić to kwiatami, a Meghan zatrzasnęła jej drzwi przed twarzą. Oczywiście pominięto to w wywiadzie u Oprah. Niezrozumiałe jest to, że ktoś może okazywać brak szacunku kobiecie, która pewnego dnia zostanie królową - wyjawił informator.

Kate ma także przeżywać postawęHarry'ego, który zawsze traktował ją jak siostrę. Problemem dla księżnej ma być fakt, że nie może zabrać głosu. Jest na skraju i "chciałaby opowiedzieć swoją wersję historii, ale nie wie jak to zrobić, by nie pogorszyć sprawy". Pozostaje jej jak na razie czekać, aż kryzys przeminie.