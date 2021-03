Ten wątek wzbudził najwięcej emocji. Harry wykluczył dwie osoby

Na tę rozmowę czekał cały świat. Gdy tylko poinformowano, że Meghan Markle i Harry zostali zaproszeni przez Oprah Winfrey do jej programu, to wielu fanów było bardzo ciekawych, co powie słynna para o życiu na królewskim dworze. Jeśli ktoś obawiał się, że wywiad może być typową PR-ową pogawędką, to szybko okazało się, że jest wręcz inaczej.Poruszono temat rasizmu, samotności i myśli samobójczych. Susseksowie postanowili powiedzieć wszystko. Lub prawie wszystko.