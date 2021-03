Meghan miała wyrobione zdanie o Kate. Jeszcze zanim poznała księcia Harry'ego

O relacjach Meghan Markle i Kate Middleton krążą już legendy. Ponoć żona przyszłego króla nie darzy zbytnią sympatią szwagierki. I vice versa. Przynajmniej tak twierdzą brytyjskie i amerykańskie media. Pisaliśmy o tym wielokrotnie . Od kiedy Meghan oficjalnie dołączyła do rodziny królewskiej, nie ma dnia, aby w tabloidach nie pojawiły się informacje na temat konfliktu księżnej Sussex z księżną Kate.

Nie są w stanie wspólnie zasiąść przy jednym stole, jedna jest zazdrosna o popularność drugiej, obie jak lwice walczą o sympatię królowej, wzajemnie doprowadzają się do łez - to tylko część z zarzutów, jakie pojawiają się pod ich adresem . Jaka jest prawda?

Tego z pewnością nigdy się nie dowiemy, bowiem na oficjalny komentarz ze strony Kate nie ma co liczyć. Rąbka tajemnicy uchyliła za to Meghan w niedawnej rozmowie z Oprah Winfrey (TU przeczytasz więcej). Ciekawym jest, że Markle zarzekała się, że nie miała bladego pojęcia o rodzinie królewskiej, dopóki nie poznała swojego przyszłego małżonka. Okazuje się, że to nieprawda, bowiem już w 2011 r. Meghan doskonale wiedziała, kim jest np. Kate. I miała na jej temat wyrobione zdanie.