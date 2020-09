Księżna Kate porwana? Przed ślubem zafundowano jej ogromne emocje

Związek Williama i Kate stawiany jest jako przykład ideału w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Para przysięgała sobie miłość i wierność niemal dekadę temu, a nowe fakty dotyczące ich ślubu wciąż wychodzą na światło dzienne. Okazuje się, że tuż przede ceremonią Kate Middleton została porwana.

Brytyjska rodzina królewska w dalszym ciągu wzbudza ogromne zainteresowanie na całym świecie. Jej członkowie zresztą sami zapewniają odpowiednią dawkę emocji. W ostatnim czasie ci, o których głównie się mówi to Meghan i Harry oraz Kate i William. Pary są porównywane ze względu na to, w jaki sposób uczestniczą w życiu rodziny.

Meghan i Harry to ci, którzy poniekąd zbuntowali się tradycji i dworskim obyczajom. Wyjechali z Wielkiej Brytanii, porzucili obowiązki związane z rodziną królewską i wiodą swoje spokojne życie w Stanach Zjednoczonych. Kate i William natomiast są ich zupełnym przeciwieństwem. Para sumiennie wypełnia wszystkie królewskie obowiązki i nie wygląda na to, by oni również mieli zrezygnować z życia na dworze.

Kate Middleton i książę Harry stawiani są za przykład idealnie wypełniających swoją rolę członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Przyszła para królewska przysięgała sobie miłość i wierność już niemal dekadę temu, a do mediów co jakiś czas wciąż wypływają nowe informacje na ten temat.

Okazuje się, że tuż przed ceremonią Kate Middleton została... porwana! Oczywiście nie wydarzyło się nic groźnego i wszystko było z góry zaplanowane. Uprowadzenie, do którego doszło, to nic innego, jak specjalnie opracowane przez królewski dwór szkolenie, które miało dać przyszłej księżnej przegotowanie do życia w monarchii.

Kate zaserwowano nie tylko lekcje etykiety i konserwatywnego królewskiego protokołu, ale też poddano potajemnemu szkoleniu z bezpieczeństwa. Kurs samoobrony , sztuk walki oraz jazda terenowym autem przystosowanym do ekstremalnych warunków - to wszystko miało przygotować Middleton do ewentualnej sytuacji kryzysowej.

Okazuje się jednak, że Kate nie była pierwszą, którą poddano takiemu sprawdzianowi. Na przestrzeni lat w kursie tym brali udział wszyscy członkowie rodziny królewskiej, oczywiście za wyjątkiem Królowej Elżbiety II.

Cieszymy się, że uprowadzenie okazało się jedynie szkoleniem, któremu poddano Kate Middleton!